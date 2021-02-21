التعليم العالي: اعتماد قسم المناعة بتيودور بلهارس للأبحاث كمركز للتعاون مع منظمة الصحة العالمية

تلقى د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرًا مقدمًا من د. وفاء قنديل رئيس معهد تيودور بلهارس حول اعتماد قسم المناعة وتقييم العلاج بمعهد تيودور بلهارس للأبحاث كمركز للتعاون مع منظمة الصحة العالمية في مجال مكافحة مرض البلهارسيا.





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وتشتمل خطة التعاون بين المركز والمنظمة على إنتاج مواد تشخيصية عالية الحساسية وسهلة الاستخدام، واقتصادية التكلفة لتشخيص مرض البلهارسيا، فضلًا عن اعتماد المركز كمقر للتدريب وبناء القدرات للباحثين المصريين وغير المصريين من دول شرق المتوسط والدول الإفريقية في مجالات إنتاج وتطبيقات المواد التشخيصية المختلفة للأمراض المتوطنة.





جدير بالذكر أن المركز يعتبر الثاني كمركز للتعاون مع منظمة الصحة العالمية على مستوى مصر، ويمتلك قسم المناعة وتقييم العلاج بمعهد تيودور بلهارس العديد من المعامل عالية المستوى في التجهيزات الحديثة والكفاءات العلمية والبحثية، ويقوم بتعزيز شبكة التعاون وتبادل الخبرات مع مراكز التعاون الأخرى التابعة لمنظمة الصحة العالمية على مستوى العالم.