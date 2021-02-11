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جامعة الجلالة: أتحنا المناهج الدراسية خلال الفترة الماضية رغم كورونا "فيديو"

الخميس 11/فبراير/2021 - 01:29 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قال الدكتور أشرف غالب، القائم باعمال رئيس جامعة الجلالة الأهلية، إن جامعة الجلالة استطاعت ان تعقد امتحانات للقبول للطلاب الجدد على الرغم من أزمة كورونا، لافتًا إلى ان مبنى ادارة الجامعة يتكون من 5 قاعات دراسية و80 جهاز كمبيوتر، ويعمل بالنظام الدراسي الذكى.

وأضاف غالب ، خلال لقاء خاص على فضائية " اكسترا نيوز"، انه يراعى القواعد الخاصة بالإجراءات الاحترازية وسلامة الطلاب واستخدام أجهزة الكبيوتر وأماكن الانتظار لأولياء الأمور، مشيرًا إلى أنه في الفصل الدراسى الاول كانت الامتحانات مركزية من خلال منصات التعليم العالى، بينما الآن كانت داخل الجامعة وتم اجراء الاختبارات فى 9 مجالات للعلوم. 


وتابع أن هناك 24 برنامج مفتوحين للفصل الدراسى الثانى، وتم خضوع الطلاب للامتحانات بها، مشيرًا إلى أنه تم تقديم جميع المناهج الدراسية خلال الفترة الماضية رغم ظروف كورونا.


وأوضح ان التفكير النقدى يعد جزء من الاختبارات التى يقوم بها الطالب عبر الانترنت، منوهًا بان هناك بنوكط لتلك الأسئلة فى وزارة التعليم العالى والبحث العلمى.


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