رئيس جامعة الجلالة: بدأنا الدراسة بنظام التعليم الهجين.. واستقبلنا 1200 طالب ..فيديو

قال الدكتور أشرف حيدر، القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، إن الجامعة استطاعت خلال الأشهر الـ 5 الماضية أن تستكمل الدراسة عن بُعد ما يعد إنجازا عظيما.





وأضاف "حيدر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن جامعة الجلالة بدأت العام الدراسي بنجاح بنظام التعليم الهجين لتحقيق الهدف الاستراتيجي من الجامعة بجعلها جامعة ذكية.





وأشار القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، إلي أنه تم توصيل الشبكات الخاصة بالإنترنت بالمباني التي تم بدء الدراسة بها.





وأوضح أن هناك 12 كلية تم بدء الدراسة بها هذا العام، لافتا إلي أن الجامعة استقبلت 1200 طالب في العام الأول، موزعين علي كليات القطاع الطبي، سواء الطب البشري أو الأسنان أو الصيدلة إضافةً إلى كليات الهندسة والإنتاج الإعلامي.



