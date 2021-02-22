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وصلت لـ 37.5% .. الإسكان تكشف مفاجأة عن مشروعات الصرف الصحي بالقرى

الإثنين 22/فبراير/2021 - 03:18 م
مشروعات الصرف الصحي
مشروعات الصرف الصحي
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فرح علاء الخولي
قال الدكتور طارق الرفاعي، معاون وزير الاسكان، إن مشروعات الصرف الصحي تمثل التحدي الاكبر بالنسبة لتطوير القرى، لافتا الي ان نسبة سكان القرى المخدومين بالصرف الصحي كان يبلغ 12% فقط، ولكن هذه النسبة ارتفعت في 2020 لتصل إلى 37.5%.

واوضح الدكتور طارق الرفاعي، خلال مداخلة هاتفية على قناة "اكسترا نيوز"، أنه تم تحديد الاراضي المطلوبة لعمل محطات رفع ومحطات معالجة للصرف الصحي داخل هذه القرى، مشيرا الي ان بعض المحافظات بدأت في تنفيذ المشروعات على ارض الواقع بالفعل، وجاري عمل حصر بالقرى لتوفير تلك الاراضي لان كل الخدمات والمشروعات مرتبط انهاءها بمشروعات الصرف الصحي.

وأضاف أن مبادرة حياة كريمة تهدف لتطوير التجمعات الريفية الاكثر احتياجا، والتي وجدت موزعة على 175 مركز، ويتبعهم حوالي 4200 قرية وتوابعهم، ووصل متوسط الفقر في تلك المراكز والمجتمعات الي 50%.
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