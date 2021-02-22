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محافظات

بتكلفة 6 ملايين جنيه.. توفير أحدث أجهزة الأشعة المقطعية لمستشفى أجا بالدقهلية

الإثنين 22/فبراير/2021 - 03:26 م
صدى البلد
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همت الحسينى
قام اليوم  الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بزيارة مستشفى اجا المركزى بصحبته وكيل المديرية للطب الوقائي ووكيل المديرية للطب العلاجي ومدير عام الطب العلاجي حيث شهد وصول اول جهاز اشعة مقطعية بمستشفى أجا المركزى .

وتفقد وكيل الوزارة تجهيز البنية التحتية والانشاء لقسم الاشعة المقطعية والذي  تكلف حوالي 6 مليون جنيه شملت تكلفة الجهاز وتجهيزات البنية التحتية وذلك  تبرع من المجتمع المدني.
وقام وكيل الوزارة بجولة تفقدية على بعض اقسام المستشفى مثل الاستقبال والمشرحة وقسم الكلى ووحدة الغسيل الكلوى التي استقبلت ايضا حوالى 4 ماكينات غسيل كلوى و8 اسرة غسيل كلوى و8 مونيتور  خلال الفتره القليلة الماضية  تبرعات من المجتمع المدني.

وإطمأن وكيل الوزارة على سير العمل واكد على توافر الادوية والمستلزمات لضمان تقديم الخدمة الطبية الجيدة لجميع الاهالى.
و أشاد وكيل الوزارة بالتطورات والتجديدات التي تمت بالقسم موجها  اسمى ايات الشكر والتقدير لأعضاء المجتمع المدني على ما يقدمون من دعم للمستشفى والتعاون مع مديرية الصحة لرفع مستوي الخدمات الصحية اللازمة لمرضى محافظه الدقهلية
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