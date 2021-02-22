العاهل البحريني يعرب عن اعتزازه بقوة العلاقات مع الإمارات

أعرب العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى، عن اعتزازه بمتانة الروابط الأخوية المشتركة بين البحرين والإمارات، منوها بما يجمع البلدين من أواصر القربى والأخوة والمصير المشترك والتعاون على جميع المستويات.





وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن ذلك جاء خلال استقبال الملك حمد بن عيسى، بمقر إقامة جلالته في أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، والشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، والشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين.





وتبادل العاهل البحريني - خلال اللقاء - الأحاديث الودية التي تجسد عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين البحرين والإمارات.



