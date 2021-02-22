ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شاهد احتفالية ساقية الصاوى بمرور 18 عاما على إنشائها.. فيديو

الإثنين 22/فبراير/2021 - 03:41 م
ساقية الصاوى
ساقية الصاوى
Advertisements
ريهام فيكتور
قال المهندس محمد عبد المنعم الصاوى، مؤسس ساقية الصاوى، إننا اليوم نحتفل بمرور 18 عاما على إنشاء ساقية الصاوى، لافتًا إلى أنه مر 103 سنوات على ذكرى مولد عبد المنعم الصاوى.

وأضاف المهندس محمد عبد المنعم الصاوى، خلال حواره ببرنامج انبوكس، المذاع على فضائية صدى البلد، أن والده رحل قبل تأسيس الساقية بـ 18 عاما، إنما هو رجل من رجال الثقافة فى مصر الذين انتصروا فى فكرة الفنون والإبداع بمصر.

وأشار من جانبه نور ناجح، مؤسس فرقة الحضرة للإنشاد الدينى،  إلى أن ساقية الصاوى مر عليها جميع أشكال الفنون المصرية، مؤكدًا أنه مكان مجهز بشكل جيد.

وتابع مؤسس فرقة الحضرة للإنشاد الدينى، أن ساقية الصاوى يرحب بالفن ويدعم كل أشكال الفنون، كما أنه يطور من نفسه ويعدل من إمكانياته.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الحضرة تنشد على مسرح النهر بساقية الصاوى.. تفاصيل

غدا.. الحضرة تنشد لجمهور ساقية الصاوي

الجمعة.. الحضرة تنشد على مسرح النهر بساقية الصاوى

الحضرة تحتفل بـ"أرباب الهوى" فى ساقية الصاوى

ترشيحاتنا

وزارة العدل تكشف.. هذا ما يحدث عندما تتقدم بطلب لتسجيل ملكية العقار

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

قبل طرحه اليوم.. تعرف على سعر عطر عمرو دياب الجديد

تبسيط الإجراءات.. العدل تصدر بيانا عن اللغط الدائر بشأن تسجيل العقارات

بعد إصابة أحمد مكي بـ كورونا.. صدى البلد يكشف حقيقة توقف تصوير مسلسل الاختيار 2

إلزم شركات المحمول بإخطار المستخدمين بأية خصومات تتم من رصيدهم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خرافة جديدة .. هاني الناظر يوضح حقيقة أن التدخين يمنع الإصابة بـ كورونا

BMW 218 الجديدة و فيات 500 وتويوتا كورولا في مزاد 2 مارس.. تفاصيل و صور

أفضل 5 سيارات سيدان اقتصادية في الإمارات| صور