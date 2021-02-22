شاهد احتفالية ساقية الصاوى بمرور 18 عاما على إنشائها.. فيديو

قال المهندس محمد عبد المنعم الصاوى، مؤسس ساقية الصاوى، إننا اليوم نحتفل بمرور 18 عاما على إنشاء ساقية الصاوى، لافتًا إلى أنه مر 103 سنوات على ذكرى مولد عبد المنعم الصاوى.





وأضاف المهندس محمد عبد المنعم الصاوى ، خلال حواره ببرنامج انبوكس، المذاع على فضائية صدى البلد، أن والده رحل قبل تأسيس الساقية بـ 18 عاما، إنما هو رجل من رجال الثقافة فى مصر الذين انتصروا فى فكرة الفنون والإبداع بمصر.





وأشار من جانبه نور ناجح، مؤسس فرقة الحضرة للإنشاد الدينى، إلى أن ساقية الصاوى مر عليها جميع أشكال الفنون المصرية، مؤكدًا أنه مكان مجهز بشكل جيد.



