دمياط تتسلم 6 سيارات كسح مياه بتكلفة مليونى و880 ألف جنيه

تفقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، يرافقها اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، اصطفاف ٦ سيارات كسح المياه تم شراؤهم مؤخرًا من ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى بقيمة إجمالية ٢ مليون و٨٨٠ ألف جنيه.





واستمعت "المحافظ" الى شرح تفصيلى عن السيارات من المهندس محمد كيوان مدير إدارة المركبات بديوان عام المحافظة، حيث تصل سعة السيارة الواحدة ٤ أمتار مكعبة بقوة ١٢٠ حصان بقيمة ٤٨٠ الف جنيه..





وأكدت "محافظ دمياط" أن هذه السيارات ستساهم وبشكل كبير فى دعم وتطوير المنظومة الخاصة بمعدات النظافة ومجابهة الأزمات وموجات الطقس السئ، مشيرة إلى أنه سيتم توزيعهم على المراكز والمدن وفقًا لاحتياجات كل منطقة ويتم التوزيع حسب الإمكانيات المتاحة والاحتياجات.





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