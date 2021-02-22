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محافظات

الدنيا بخير.. سائق ومسعف يسلمان 80 ألف جنيه إلى قسم شرطة بني سويف

الإثنين 22/فبراير/2021 - 04:07 م
صدى البلد
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محمد عبدالحليم
سلم سائق ومسعف بمرفق إسعاف بني سويف، اليوم الاثنين، مبلغ 80 ألف جنيه إلى قسم شرطة بني سويف الجديدة، بعد أن عثرا عليها أثناء عملهما في حادث مروري بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة محافظة بني سويف.

تلقى الدكتور أشرف عوض يعقوب مدير هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف بلاغًا من ممدوح سيد مشرف غرف العمليات بمرفق الإسعاف يفيد بتلقيهم بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة على الصحراوي الشرقي أمام نفق أبو صالح بنطاق المحافظة ووقوع وفيات وإصابات وعلى الفور دفع مرفق الإسعاف بسيارتين إلى محل الواقعة.

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وعُثر أثناء نقل جثث المتوفين إلى المشرحة والمصابين إلى قسم الاستقبال بواسطة المسعف على محمد حسن، وسائق سيارة الإسعاف، أدوار فتح الله خليل على مبلغ مالي 80 ألف جنيه و21 عملة معدنية وحلق ذهبى و2 موبايل بحوزة المتوفين والمصابين.

وتوجه الدكتور أشرف عوض يعقوب مدير هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف والمسعف والسائق إلى قسم شرطة بني سويف الجديدة، وحررا محضر إجراءات خاص بالأمانات لتسليم المبلغ المالي والعملات المعدنية إلى قسم الشرطة.
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