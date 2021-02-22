الكشف والعلاج مجانًا.. جامعة كفر الشيخ تطلق قافلة طبية لأهالى «الكراكات»

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة كفر الشيخ، بالتعاون مع كلية الطب البشري، اليوم، الإثنين، قافلة طبية شاملة، لأهالي قرية "الكراكات والقرى المجاورة " التابعة لمركز بيلا بهدف تقديم خدمات طبية، في إطار دور الجامعة الرائد في خدمة المجتمع المحلي.





جاءت هذه القافلة، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتنسيق مع وزارة الصحة ممثلة في مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ.





ونجحت القافلة في إجراء الكشف المجاني على جميع المرضى على يد نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين، بالإضافة إلى صرف العلاج في تلك التخصصات بالمجان لجميع المرضى ‏المترددين على مقر القافلة.





كما أشرف على القافلة ميدانيًا الدكتور طارق عبدالباقي، وكيل كلية الطب البشري لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وفريق من الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة.





وقال الدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، إن القافلة الطبية ضمت نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين في تخصصات الباطنة العامة والعيون والأنف والأذن والحنجرة والنساء والتوليد والجلدية والمخ والأعصاب والأطفال كما جرى صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى ‏المترددين على مقر القافلة.





من جانبه أكد رئيس جامعة، على أن هذه القوافل الطبية تعتبر من أهم وسائل خدمة المجتمع البيئي وأنها تأتي تفعيلًا لدور الجامعة في وصول الخدمة الطبية للمرضى من أهالي المحافظة الأكثر احتياجا للرعاية تيسيرًا عليهم، وتقديم الخدمة على أكمل وجه، مشيرًا إلى الكشف والتشخيص وتوزيع العلاج مجانا على 1421 حالة من أهالي قرية الكراكات والقرى المجاورة .





وصرح د. دسوقي أن تنظيم القوافل الطبية يأتي في إطار الدور المجتمعي للجامعة لتقديم خدماتها إيمانا من الجامعة بأهمية المشاركة المجتمعية.





وأضاف رئيس جامعة كفرالشيخ بأننا نسعى لتقديم الخدمات الطبية إلى أكبر قدر من المواطنين لنقدم لهم الكشف والفحص والعلاج اللازم بشكل متقدم، حيث تهدف الجامعة إلى النهوض بالتنمية الصحية والاجتماعية والبيئية والفكرية وتوفير خدمة طبية متميزة لغير القادرين.





وأوضح أن عدد كبير من الأهالي توافدوا على القافلة للاستفادة منها مشيرًا إلى أنه من المقرر الاستمرار في هذه القوافل الطبية في قرى المحافظة لتقديم الدعم الطبي.





وأشار رئيس الجامعة إلى حرص إدارة الجامعة على تنظيم القوافل بأنواعها البشرية والبيطرية والزراعية أيضا لخدمة المجتمع المحلى المحيط بها وتستهدف الوصول إلى الأماكن النائية لأداء رسالتها التنموية والخدمية وتحقيق الاستفادة من الكفاءات العلمية المتخصصة بالجامعة.