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6 آلاف كيلو..الكهرباء تعلن عن انجازاتها في الصعيد ضمن حياة كريمة

الإثنين 22/فبراير/2021 - 03:43 م
ايمن حمزة، المتحدث
ايمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء
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فرح علاء الخولي
قال ايمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن مبادرة حياة كريمة بدأ تنفيذها منذ فترة بالقرى الاكثر احتياجا، حيث بلغت تكلفة أعمال الوزارة في 145 قرية حوالي 175 مليون جنيه، موضحا أن المبادرة توسعت دائرتها حاليا لتشمل الريف المصري كله، وتتكلف خدمات الكهرباء خلالها حوالي 24 مليار جنيه.

واوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء، خلال مداخلة هاتفية على قناة "اكسترا نيوز"، أن المطلوب في هذا التطوير ليس فقط اصلاح الشبكات وانما تطويرها لاعلى مستوى، ووضع مخطط للتغذية الكهربائية داخل القرى، بحيث يتم ضمان استمرار واستقرار التوزيع الكهربائي، ويشمل هذا اضافة محولات وتغيير بعض الاسلاك.

وأضاف انه حاليا يتم التعاقد مع الشركات المصرية المختلفة لتوفير المستلزمات المطلوبة، لافتا الي ان كل الشركات المشاركة في هذا المشروع مصرية، بالاضافة الي ان الخدمات موجهة الي اهالينا بالريف.

ونوه إلى ان صعيد مصر كان من المناطق التي شهدت تطويرا كبيرا في خدمات الكهرباء، لافتا إلى ان خطوط الـ500 كيلو فولت تم زيادة اطوالها من 2600 كيلو الي ما يقرب حوالي 6 الاف كيلو، معقبا: "ده تطور كبير جدا".

واكد انه تم زيادة سعة المحطات الكهربائية بحوالي 4 اضعافها عما كانت عليه في 2014، بالاضافة الي تشغيل محطات الكهرباء الاضافية لضمان استقرار توزيع الكهرباء. 
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