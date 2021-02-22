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شرب السوائل أبرزها .. نصائح للحفاظ على صحة الكليتين .. شاهد

الإثنين 22/فبراير/2021 - 05:06 م
ستشاري الطب الباطني
ستشاري الطب الباطني
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ريهام فيكتور
قال دكتور أحمد عويضة ، استشاري الطب الباطني وأمراض الكلى، إن هناك العديد من مرضى السكر يهملون عمل  الفحوصات اللازمة لتقييم وظائف الكلى  لدى الأطباء. 

وأضاف دكتور أحمد عويضة ، خلال حواره ببرنامج صباح العربية ، المذاع على فضائية العربية، أن مريض السكر حتى يحافظ على الكلية لابد من الحفاظ على مستوى السكر والدهون وضغط الدم أيضًا.

وأشار استشاري الطب الباطني وأمراض الكلى إلى أن مريض السكر لكى يحافظ على صحة الكليتين لابد أن يكون معدل السكر التراكمى لدية معتدل ، ما بين 6 و 7 للحفاظ على وظائف الكلى .

وتابع استشاري الطب الباطني وأمراض الكلى ، أنه من الضرورى جدًا شرب السوائل  من 2 إلى 3 لتر يوميًا لكل انواع السوائل ، منوهًا إلى أن الناس التى لا تعانى من اى امراض لابد من  عدم الافراط فى تناول البروتينات لانه يضر بالكلى .

وأكد استشاري الطب الباطني وأمراض الكلى ، أن الاستخدام المكثف للمسكنات يؤدى إلى الفشل الكلوى ، مشيرًا إلى أنه لابد من عمل تنظيم لضغط الدم ومرافبة مستوى السكر فى الدم . 
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