ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

10 أبريل.. أولى جلسات محاكمة خلية الطلبة بجامعة عين شمس

الإثنين 22/فبراير/2021 - 03:51 م
شعار النيابة
شعار النيابة
Advertisements
محمد عبدالله

حددت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار عبده أحمد عطية الأودن، 10 أبريل المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة 5 من عناصر "خلية الطلبة" بجامعة عين شمس، لانضمامهم لإحدى خلايا "لجان العمليات النوعية" التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية.

تعقد جلسات المحاكمة بالقضية أمام الدائرة الخامسة جنايات والمنعقدة بمجمع محاكم طره برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى.

أحالت النيابة العامة بالقضية 5 متهمين وهم كل من: ( عثمان.م.ع – طبيب- "هارب"، حازم.ط.ط – 23 سنة – طالب، محمود.ح.ع – 21 سنة – طالب، أسامة.هـ.أ – 21 سنة – طالب، أحمد.م.ف – 21 سنة – طالب) للمحاكمة الجنائية.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين تولي قيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة، والتي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

قناة مفتوحة تتحدى بي إن سبورت وتعلن إذاعة مباراتى الأهلي والزمالك بإفريقيا

بعد بيان الداخلية..حبس وغرامة وسحب الرخصة عقوبات عدم تركيب الملصق الإلكتروني

رياح شديدة وأمطار.. منخفض جوى جديد يبدأ اليوم ويصل للقاهرة

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لعاصفة القرش.. فيديو

كورونا يلتهم جزءًا من الرئة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي بعد 3 أشهر عزلًا

وزيرة الصحة: إطلاق حملة قومية للتطعيم ضد شلل الأطفال الأسبوع المقبل

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة الترجى فى دورى أبطال أفريقيا

بعد إصابة أحمد مكي بـ كورونا.. صدى البلد يكشف حقيقة توقف تصوير مسلسل الاختيار 2

السكة الحديد تستقبل أول دفعة من العربات المجرية الجديدة غدًا

تبسيط الإجراءات.. العدل تصدر بيانا عن اللغط الدائر بشأن تسجيل العقارات

طلب مفاجئ لـ الكاف.. سفيرة مصر تكشف تطورات بعثة الزمالك فى السنغال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد خل التفاح لخفض السكر بسرعة لن تتوقعها

خرافة جديدة .. هاني الناظر يوضح حقيقة أن التدخين يمنع الإصابة بـ كورونا

BMW 218 الجديدة و فيات 500 وتويوتا كورولا في مزاد 2 مارس.. تفاصيل و صور