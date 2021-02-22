جامعة النهضة: قلقون على الطلاب .. ونحافظ عليهم بالتعقيم المستمر

قال الدكتور حسام حلمي ، رئيس جامعة النهضة، إن الجامعة تكون قلقة على كل طالب وعضو هيئة تدريس وعامل من الإصابة، لأنها في النهاية مسؤولية جامعة من الحفاظ من خلال التعقيم المستمر والحفاظ على التباعد الاجتماعي .

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وأضاف "حلمي " ، لـ"صدى البلد" أن ذلك لا يمنع حذر من قدر وبالتالي فالدراسة الاون لاين تكون الأنسب وخاصة للكليات النظرية فيكون التعليم عن بعد مبدع في التخصصات النظرية ولكن العملية تكون بها أزمة في التحصيل الدراسي رغم انه لا يرى عدم وجود فارق كبير بين الكليات العملية والكليات النظرية.

وتابع: " مما لا شك فيه أن تأجيل الامتحانات وانطلاق الدراسة هو قرار حكيم، مؤكدا ان الوضع في مصر بالنسبة لفيروس كورونا مازال تحت السيطرة وذلك سيساعد على الحفاظ على هذا المستوى ، خاصة وأن هناك توقعات بوجود موجة جديدة".

وكان قد عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، صباح اليوم السبت ٢٠فبراير ٢٠٢١، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد لطيف أمين عام المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة حلوان بالقاهرة.

أكد المجلس بدء الفصل الدراسي الثاني، واستكمال أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 27 فبراير، تنفيذًا لقرار لجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء، على أن تستأنف الدراسة، وتستكمل أعمال الامتحانات طبقا للنظم واللوائح والجداول المُعلنة بالمعاهد والكليات بالجامعات.

شدد المجلس على انتظام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين طبقا للجداول المعلنة بالكليات والمعاهد لضمان حسن سير الامتحانات والعملية التعليمية.

كما شدد المجلس على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وتفعيل دور لجان الأزمات بالجامعات والمعاهد؛ لمتابعة كافة الإجراءات وضمان سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

وأكد المجلس تطبيق نظام التعليم الهجين المعلن عنه منذ بداية العام الدراسي الجاري (الجمع في التعليم بين حضور الطلاب للحرم الجامعي والتعليم أون لاين) ، مع الالتزام بتقليل أأعداد الطلاب بالمدرجات وقاعات التدريس ومعامل التدريب العملي لتحقيق التباعد الاجتماعي وفقا للأعداد المقررة، وأن يكون حضور الطلاب للجامعات والمعاهد مطابقا للقرارات السابقة للمجلس الأعلى للجامعات، التي تؤكد على عدم تواجد طلاب الكليات النظرية بالحرم الجامعي لأكثر من يومين أسبوعيا، وطلاب الكليات العملية بين 3-4 أيام أسبوعيًا، حسب طبيعة الدراسة بالكليات