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حوادث

3 أبريل.. محاكمة المتهمين بزرع عبوات ناسفة في مسجد السلام بميدان فيكتوريا

الإثنين 22/فبراير/2021 - 04:40 م
صدى البلد
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محمد عبدالله

حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عبده عطية الاودن، عضو مجلس القضاء الأعلى، جلسة 3 أبريل المقبل لنظر محاكمة المتهمين بزرع عبوات ناسفة في مسجد السلام بميدان فيكتوريا، أمام الدائرة الثانية جنايات الجيزة.

  

وأحالت نيابة أمن الدولة العليا، 5 متهمين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بالانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية، والتخطيط لعمليات عدائية ضد الدولة، وانفجار عبوة داخل مسجد السلام بميدان فيكتوريا.

 

جاء بأمر الإحالة، أن المتهمين انضموا إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي؛ بأن انضموا لجماعة الإخوان، التي تستهدف المؤسسات العامة والعاملين بها بعمليات عدائية، بقصد الإخلال بالنظام العام وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها، على النحو المبين بالتحقيقات.بشروعهما في استعمال عبوات مفرقعة استعمالا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر، وأحدث انفجارها موت شخص؛ بأن أمد المتهم الثاني أولهما بعبوات مفرقعة لاستهداف المنشآت العامة والشرطية بها تحقيقا لأغراض جماعتهم موضوع الاتهام أولا، ونفاذا لذلك نقلها المتهم الأول لاستعمالها في ارتكاب إحدى العمليات العدائية، إلا أن العبوة انفجرت لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وخاب أثر جريمتهما، وأحدث انفجارها موت المجني عليه عبدالله سامح سيد علي النحو المبين بالتحقيقات.


كما شرعا في استعمال عبوات مفرقعة استعمالا من شأنه تعريض أموال الغير للخطر، وأحدث انفجارها ضررة بتلك الأموال؛ بأن شرعا في استعمال العبوة موضوع الاتهام أولأ، وأحدث انفجارها تلفيات بأموال المجني عليها نبيلة عبد الحي عبد العزيز الهلالي، على النحو المبين بالتحقيقات.


ثانيا:۔ - المتهمون من الثالث وحتى الأخيرشاركوا في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون؛ بأن شاركوا في الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا/أ مع علمهم بأغراضها، وأعانوا أعضاء فيها على الفرار من وجه القضاء على النحو المبين بالتحقيقات

ثالثا: - المتهمون من الأول وحتى الرابعالمحامي العام الأول حازوا وأحرزوا مواد مفرقعة - عبوات تحوي مادتي كلورات البوتاسيوم ومفرقعات الكلورات - قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات


رابعا: - المتهمان الرابع والخامسأعانا المتهم الثالث و الفرار من وجه القضاء حال علمهم بارتكابه الجناية موضوع الاتهام الوارد بالبند ثالثة، بأن مكناه من الهرب، وأخفى المتهم الرابع العبوات المفرقعة حيازته، وذلك على البند المبين بالتحقيقات.

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