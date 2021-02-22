إيهاب جلال يغلق مفاوضات التجديد مع المقاصة ويعلن قائمة مواجهة أشمون بالكأس

اختار إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي المقاصة 20 لاعبا للدخول في معسكر مغلق اليوم بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمباراة أشمون المقرر إقامتها في الثانية والنصف مساء غد الثلاثاء باستاد نادي السكة الحديد، ضمن منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر.





وضمت القائمة كلًا من: محمود حمدي ومحمد كوكو وطه جمعة وأحمد مودي وأحمد صبيحة وعاصم سعيد وخالد أوتشو وفارس طارق وإسلام صالح ومحمد مخلوف وهشام محمد ومصطفى شبيطة ومحمد عادل "أمو" وباولن فوافي وباسم مرسي ومفتاح طقطق وصلاح عاشور وأحمد عادل "ميسي" ومحمود الغزالي وزياد أشرف.

وخاض فريق المقاصة مساء اليوم مرانه الختامي استعدادا لمباراة أشمون على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، وعقب المران انتظم اللاعبون المختارون ضمن القائمة في المعسكر المغلق بأحد فنادق القاهرة حتى موعد المباراة.



