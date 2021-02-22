ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

إيهاب جلال يغلق مفاوضات التجديد مع المقاصة ويعلن قائمة مواجهة أشمون بالكأس

الإثنين 22/فبراير/2021 - 04:42 م
إيهاب جلال
إيهاب جلال
Advertisements
عمرو الحلوانى

اختار إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي المقاصة 20 لاعبا للدخول في معسكر مغلق اليوم بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمباراة أشمون المقرر إقامتها في الثانية والنصف مساء غد الثلاثاء باستاد نادي السكة الحديد، ضمن منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر.


وضمت القائمة كلًا من: محمود حمدي ومحمد كوكو  وطه جمعة وأحمد مودي وأحمد صبيحة وعاصم سعيد وخالد أوتشو وفارس طارق وإسلام صالح ومحمد مخلوف وهشام محمد ومصطفى شبيطة  ومحمد عادل "أمو" وباولن فوافي وباسم مرسي ومفتاح طقطق وصلاح عاشور وأحمد عادل "ميسي" ومحمود الغزالي وزياد أشرف.

 

وخاض فريق المقاصة مساء اليوم مرانه الختامي استعدادا لمباراة أشمون على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، وعقب المران انتظم اللاعبون المختارون ضمن القائمة في المعسكر المغلق بأحد فنادق القاهرة حتى موعد المباراة.


كان إيهاب جلال أغلق ملف التجديد مع مصر للمقاصة خلال الفترة الحالية مؤكدا أنه سيحسم أمر بقائه أو عدمه مع نهاية الموسم الكروى الجاري.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

استبعاد مودي وعبدالله.. 23 لاعبا في قائمة المقاصة استعدادا للإسماعيلي

23 لاعبا في قائمة المقاصة استعدادا لمباراة أسوان

23 لاعباً في قائمة المقاصة استعدادًا لمواجهة المحلة بالدوري

عاصم سعيد يغيب عن صفوف المقاصة أمام غزل المحلة

إيهاب جلال يعلن قائمة مصر للمقاصة لمواجهة سيراميكا كليوباترا بالدوري

الغيابات تضرب المقاصة قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا بالدوري

ترشيحاتنا

كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة الترجى فى دورى أبطال أفريقيا

أول رد من الزمالك على رفض كاف تأجيل مباراة تونجيت السنغالى

كورونا يلتهم جزءًا من الرئة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي بعد 3 أشهر عزلًا

أنباء عن إصابة عمر البشير بفيروس كورونا ونقله إلى المستشفى

قبل طرحه اليوم.. تعرف على سعر عطر عمرو دياب الجديد

عضو لجنة إدارة الزمالك يكشف سر أزمة سفر بعثة الفريق لـ السنغال

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تتجاهلها.. 4 علامات تشير لارتفاع نسبة السكر في الدم

سعر و مواصفات ساعة بورش 911 GT3 | صور

مليون ريال.. هيئة الزكاة والدخل السعودية تعلن عن مكافأة ضخمة للإبلاغ عن هذه المخالفة