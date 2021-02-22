وزير الخارجية الأمريكي: ملتزمون بمنع إيران من الحصول على سلاح نووي

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، عن سعى الولايات المتحدة لتعزيز وتمديد الاتفاق القائم بين القوى الدولية وإيران، بهدف تقليص برنامج إيران النووي.





وقال بلينكن في كلمة مسجلة له خلال مؤتمر نزع السلاح العالمي في جنيف: "الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بالتأكد من أن إيران لن تحصل أبدًا على السلاح النووي"، مضيفًا أن "الدبلوماسية هي أفضل طريقة لتحقيق هذا الهدف".





وتابع: "بالعمل مع الحلفاء والشركاء، سنسعى أيضًا لتعزيز وإطالة مدة خطة العمل المشتركة (الاتفاق النووي) ومعالجة المناطق الأخرى موضع القلق، بما في ذلك سلوك إيران المزعزع للاستقرار، وتطوير الصواريخ الباليستية وانتشارها".





وأكد بلينكن أن "إيران عليها أن تلتزم بالاتفاقيات الخاصة بها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بجانب التزاماتها الدولية".





يأتي ذلك بعد وصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووكالة الطاقة الذرية الإيرانية، إلى اتفاق، بعد إعلان إيران إلغاء العمل بالبروتوكول الإضافي في الاتفاق النووي الإيراني، لكن هذا الاتفاق الوليد، بات مهددًا بالإنهيار، عقب إعلان البرلمان الإيراني، أنه لا يوافق على هذا الاتفاق، ملوحًا بمحاسبة الحكومة الإيرانية إذا لم تمتثل لرغبة البرلمان.