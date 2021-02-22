علي جمعة: الحلف بالطلاق كذب يلزم كفارة يمين.. وهذا موقف الزوجة

قال الدكتور علي جمعة ، مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء، إن الرجل كثير الحلف بالطلاق أحمق، ولا إثم على زوجته، وهذا الأمر يضعه الله في ثواب النساء فهو رجل أحمق، ولكل داء دواء يستطاب به إلا الحماقة أعيت من يداويها.









وأضاف جمعة أن الذي يصدر الطلاق كيمين فهو جاهل عنيد، والحلف بـ"علي الطلاق" كثيرا كذب عليه كفارة يمين.









وتابع: "كلمة "على الطلاق " نوع من الثقافة السيئة وعليه في كل مرة كفارة يمين إطعام عشرة مساكين ولو ذكر كل يوم 10 مرات حلف بالطلاق كذب تضرب 10 مرات في إطعام 10 مساكين"، وقال: "أحمق يورط نفسه والمرأة لا شيء عليها".









واستنكر الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ثقافة الناس في الاستهانة بقضية الطلاق، موضحا أن الطلاق أمر عظيم عند الله وأبغض الحلال وإبليس يفرح عندما يهدم بيت بسبب الطلاق.









وأوضح جمعة، خلال لقائه على فضائية" سي بي سي" ، أن "الحلف بالطلاق أصبح مهزلة، ففي أسواق البيع والشراء أصبح ينتشر الحلف بالطلاق، ولا علاقة لهذا بالدين، وننصح هؤلاء بالذهاب إلى دار الإفتاء ليحقق أحد المشايخ هناك في أمرهم".







