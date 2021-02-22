وزيرة التضامن ومحافظ بورسعيد يتفقدان مركز العزيمة للتأهيل ببور فؤاد

تفقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى يرافقها اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد مركز العزيمة للتأهيل وعلاج الإدمان ببورفؤاد وذلك عقب افتتاح أعمال تطوير مساكن الأمل ببورفؤاد .





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تفقدت وزيرة التضامن الاجتماعى يرافقها محافظ بورسعيد الأقسام الداخلية للمركز، والذى يعمل بطاقة استيعابية ٨٠ سرير وتم تشغيله تجريبيا منذ عدة أشهر ، واستقبل حتى الآن أكثر من ٣٠٠ حالة ، وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعى ومحافظ بورسعيد بمستوى تصميم وتنفيذ المركز مؤكدة على أهمية إنشاء المركز لحماية الشباب وسرعة تأهيلهم مرة أخرى لمنع تفشى ظاهرة الإدمان بين ابناء المحافظة .





وتقوم جمعية كاريتاس بادارة المركز لما لها من خبرة في ادارة مراكز التاهيل وخاصة التي تعتمد علي برامج العلاج بالعمل ، ويقام المركز وصندوق مكافحة الإدمان والتعاطى على مساحة ٤٥٠٠ م وتم تخصيص المبنى لصندوق مكافحة الإدمان لإعادة تشغيله وتحويله لمركز تأهيل متكامل .





يأتى ذلك فى إطار التعاون بين محافظة بورسعيد و وزارة التضامن الاجتماعى فى إقامة المؤسسات اللازمة لرعاية وتأهيل كافة فئات المجتمع بالشكل الذى يساهم فى تعديل سلوكيات المواطنين ومقاومتها حفاظا على صحة وسلامة أبناء المجتمع.