السيسي يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية ..فيديو

أذاعت فضائية "إكسترا نيوز"، نبأ عاجلا منذ قليل، يفيد بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل اليوم، الإثنين، الفريق أول "كينيث ماكينزي"، قائد القيادة المركزية الأمريكية، بحضور الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إضافةً إلى السفير "جوناثان كوهين"، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى القاهرة.





وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب بقائد القيادة المركزية الأمريكية في زيارته إلى مصر، مؤكدًا خصوصية العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، والتطلع لاستمرار تطوير التعاون الثنائي القائم في جميع المجالات خاصةً على الصعيد العسكري القائم والممتد بين البلدين على مدار العقود الماضية، وذلك على نحو يعزز من التعاون المثمر بين مصر والولايات المتحدة في مواجهة التحديات المشتركة في المنطقة.





من جانبه؛ أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية، الحرص على استمرار وتيرة التنسيق والتشاور المشترك مع مصر تجاه قضايا المنطقة وذلك في إطار متانة العلاقات العسكرية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تعد جوهرية لمواجهة التحديات الراهنة التي تهدد أمن واستقرار المنطق، آخذًا في الاعتبار الدور المصري المحوري والرئيسي لدعم السلام والاستقرار في محيطها الإقليمى، خاصة الجهود المصرية الفعالة في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.



