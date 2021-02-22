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أخبار البلد

رحلتان أسبوعيا.. مطار برج العرب يستقبل أولى رحلات شركة ويز إير من أبوظبي

الإثنين 22/فبراير/2021 - 05:15 م
صدى البلد
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نورهان خفاجي
استقبل مطار برج العرب اليوم، الاثنين، أول رحلة منتظمة تابعة لشركة ويز اير أبوظبى العالمية فى إطار تدشين خط طيران جديد منتظم بين مطارى أبوظبى بدولة الأمارات وبرج العرب بهدف زيادة تدفق السياحة العربية للاسكندرية والساحل الشمالى

وقالت مصادر بالشركة، إنه سيتم تشغيل رحلتين أسبوعيا بين مطارى أبو ظبى وبرج العرب على متن أحدث الطائرات من طراز إيرباص 321 نيو بهدف إستعاب الحركة بين مدينتى أبو ظبى والأسكندرية

كان كيس فان شايك المدير التنفيذى لشركة ويز اير ابوظبى قد وصل على متن الطائرة التى وصلت مطار برج العرب اليوم للأحتفال بوصول الرحلةالأولى للمطار. 

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