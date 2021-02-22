ماجد نجم: المرحلة الأولى من جامعة حلوان الأهلية تشمل 24 برنامجا تعليميا أكاديميا

وضعت جامعة حلوان حجر اساس الجامعة الاهلية الجديدة التى يتم إنشاؤها على داخل الجامعة، وتم رصد مبلغ 100 مليون جنيه دفعةً أولى لإنشائها .









وصرح الدكتور ماجد نحم رئيس جامعة حلوان "لصدى البلد" ان المرحلة الاولى لانشاء جامعة حلوان الاهلية التطبيقية تشمل انشاء عدد ٦ مبانى اكاديمية ، و ٢٤ برنامج تعليمى اكاديمى و ذالك على مساحة تتجاوز ٥٤ فدان .









و اشار نجم الى ان الجامعة الاهلية الجديدة ستقدم للشباب برامج تعليمية فريدة و متميزة تتوافق مع احتياجات و متطلبات سوق العمل ، نا يساهم فى اعداد كوادر فى المجالات التكنولوجيا العلمية الحديثة .









و قد اوضح إلى أن مخطط الجامعة الأهلية يضم مبنى لإدارة الجامعة ومبنى لريادة الأعمال والابتكار ومبنى المكتبة والشئون الإدارية، والمبنى الأكاديمي، ومبنى المعامل، ومبنى سكن الطالبات، ومبنى سكن الطلاب والمنطقة الترفيهية والرياضية، والساحة الأكاديمية.





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جدير بالذكر انه من المقرر ان تبدء الدراسة بجامعة حلوان الاهلية التطبيقية ابتدا من العام القادم بكلية او اثنين على الاقل .