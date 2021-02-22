مجلس جامعة المنصورة يناقش خطة الإجراءات الاحترازية لامتحانات الفصل الدراسي الأول

عقد مجلس جامعة المنصورة اجتماعه اليوم الاثنين برئاسة الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة، لمناقشة الإجراءات الاحترازية أثناء انعقاد امتحانات الفصل الدراسي الأول وتفعيل دور اللجنة العليا للإشراف على تنفيذ الإجراءات الاحترازية بكليات الجامعة واللجان الفرعية بالكليات واستكمال الدراسة بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020/2021 و التى ستبدأ يوم السبت القادم ٢٧ فبراير، فى ظل إجراءات احترازية مشددة.
فيما تشمل الإجراءات إعلان الإجراءات الاحترازية على مواقع الكليات وجداول الامتحانات لضمان نشرها للطلاب بكافة وسائل التواصل الاجتماعي ووجود عدة منافذ بالكليات لاستقبال الطلاب صباح يوم الامتحان قبل موعد اللجنة بساعة لعدم حدوث أي تزاحم، وتوفر الكليات على تلك المنافذ (كاشف حرارة، كمامات، معقم ومطهر) وعمل مسار إجباري لدخول الطلاب للجان، ومسار إجباري للخروج حتى خارج الكلية؛ لعدم وجود تجمعات نهائيًّا داخل الكلية سواء قبل أو بعد الامتحان.
كما تشمل الإجراءات وجود بوابات تعقيم أمام وبداخل كل مقار وصالات الامتحانات، مع الالتزام الكامل بإجراء الكشف بأجهزة قياس درجات الحرارة لكل من يدخل من هذه البوابات وتكليف أفراد الأمن الإداري بإلزام الطلاب بخريطة المسار الإجباري بالدخول والخروج والتأكد من توجيه الملاحظين والعمال بارتداء كمامات وقفازات بالإضافة إلى قياس حراراتهم كل فترة من فترات الامتحان على مدار اليوم بمكان مخصص داخل الكلية مستقل بعيدًا عن أماكن الطلاب.
كما تشمل ايضا التأكد من شغل مساحة 50% فقط من سعة المدرجات، مع الالتزام التام بوجود مسافة آمنة بين كل طالب وآخر داخل صالات الامتحانات والتأكد من ارتداء كل الطلاب والملاحظين ماسكات واقية (كمامات) باللجان، مع الالتزام التام بارتدائها طوال فترة الامتحان وتعقيم صالات الامتحانات بين كل فترة امتحان، والتي تليها وتعقيم مقار الامتحان بين كل فترة امتحان والفترة التي تليها، فضلًا عن القيام بالتطهير صباح يوم الامتحان وبعد انتهاء فترات الامتحانات على مدار اليوم وتقليل التعامل لأدنى حد من الملاحظين والعمال مع الطلاب، وتوقيع الطالب على كشف حضور الامتحان بقلمه الخاص لعدم استخدام أدوات كتابية مستعملة والاهتمام بجانب النظافة للكلية ومرافقها وقاعات الامتحانات، بالإضافة إلى منافذ التهوية جيدًا سواءً الشبابيك أو المراوح.
كما تشمل أيضا توجيه الطالب بإحضار جميع الأدوات الكتابية اللازمة للامتحان لمنع تداولها بين الطلاب وبعد انتهاء الطلاب من تسليم أوراق الإجابة يتم جمعها بواسطة الملاحظين، مع التزامهم التام بارتداء قفازات واقية وجمعها في صناديق مخصصة يتم عزلها لمدة لا تقل عن 4 أيام قبل البدء في فحصها بواسطة لجان متخصصة، تمهيدًا لتسليمها للجان الكنترول ووجود فترة كافية بين فترات الامتحان اليومية وعدم تواجد أكثر من فرقة دراسية واحدة لتأدية الامتحانات في ذات الفترة.
كما تم الاتفاق خلال الاجتماع على انه يجوز للطلاب المتخوفين من أداء الامتحانات نظرا للظروف الراهنة لجائحة كورونا التقدم بطلب للاعتذار عن أداء كافة الامتحانات المقررة للفصل الدراسي الأول قبل بدء الامتحانات، وفى هذه الحالة يعامل الطالب معاملة الطلاب المتقدمين بأعذار مقبولة وفقا للمادة 80 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات أما بالنسبة للطلاب الذين تثبت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد فعليهم التقدم بتقرير طبى معتمد من الجهة الطبية المختصة بالجامعة، وفى هذه الحالة يجوز أن يكون الاعتذار عن الامتحانات التى تتزامن فقط مع فترة إصابة الطالب وفقا لما يقرره التقرير الطبى، ويسمح له بدخول سائر الامتحانات.
كما تم الاتفاق على تعديل الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020/2021م بسبب جائحة كورونا وفقًا لقرار المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن، وفي ضوء نص المادة (62) من اللائحة التنفيذية من قانون تنظيم الجامعات رقم (49) لسنة 1972.. ووافق المجلس على اعتماد البرامج الأكاديمية بجامعة المنصورة الأهلية.
كما وافق المجلس على إعفاء الطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة (إعاقة حركية- مكفوفين- الصم والبكم بمختلف فئاتهم- طلاب الدمج) من تكليف محو الأمية الذى أقره مجلس الجامعة بجلسته بتاريخ 20 /11 /2019 على طلاب كليات (التربية، التربية للطفولة المبكرة، التربية النوعية، الآداب انتظام) وذلك لظروفهم الخاصة.
كما وافق المجلس على منح الطلاب ذوى الاعاقة أماكن إضافية لإجمالى المقبولين بالدراسات العليا بكل كلية من كليات الجامعة ما لا يتجاوز نسبة 5% كما تمت الموافقة على إعفاء طالبين من ذوى الإعاقة المقيدين بتمهيدي الماجستير في كلية الآداب من رسوم تحسين المنحة التعليمية المقررة لتمهيدي الماجستير للعام الجامعي 2020/2021.
وأقر المجلس اعتماد لائحة جوائز وحوافز النشر بالجامعة بعد التعديل كما وافق المجلس على ترقية 10 أستاذ مساعد لدرجة أستاذ، ترقية 13 مدرس لدرجة أستاذ مساعد وتعيين 17 مدرس مساعد بوظيفة مدرس.