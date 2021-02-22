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أخبار البلد

رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى أمير الكويت

الإثنين 22/فبراير/2021 - 05:37 م
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
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أ ش أ
تسلم وزیر الخارجیة الكویتي الشیخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح رسالة خطیة موجھة إلى الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمیر دولة الكویت من الرئیس عبدالفتاح السیسي رئیس جمھوریة مصر العربیة تتعلق بتعزيز العلاقات بين البلدين. 

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" اليوم، أن الرسالة تتصل بالعلاقات الثنائیة الوثیقة والعمیقة التي تربط البلدین الشقیقین وسبل تعزیزھا في كافة المجالات بالإضافة إلى القضایا محل الاھتمام المشترك.

وأوضحت أن ذلك جاء ذلك خلال استقبال وزیر الخارجیة سفیر جمھوریة مصر العربیة لدى دولة الكویت طارق القوني.
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