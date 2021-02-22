إحالة 5 للمحاكمة الجنائية بتهم الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية والتخطيط لعمليات عدائية ضد الدولة

أحالت نيابة أمن الدولة العليا 5 متهمين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بالانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية والتخطيط لعمليات عدائية ضد الدولة وانفجار عبوة داخل مسجد نصر الإسلام بميدان فيكتوريا.





شهد ضابط الأمن الوطني في التحقيقات بأن تحرياته أكدت أنه في إطار مخطط جماعة الإخوان الذي يهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر عن طريق تنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة قام المتهمان الأول والثاني أحمد سعيد ومحمد عبدالله اعضاء الجماعة بالاتفاق على استهداف المنشآت العامة والشرطية بالعبوات المفرقعة لتنفيذ اغراض الجماعة، واضطلع المتهم الثاني بتوفير بعض من تلك العبوات، وتسليم المتهم الأول إحداها، وبتاريخ ۲۰۱۳/۱۰/۱۱ نقل الأخر إحدى تلك العبوات و احتفظ بها في مسكن الشاهدة الثانية والد زوجته- الكائن بالعقار رقم ۱۸ شارع مطر المتفرع من شارع الشيخ رمضان - دائرة قسم الساحل - لاستخدامها في ارتكاب إحدى العمليات العدائية وتنفيذا للمخطط آنف البيان فانفجرت، وأحدث الانفجار موت الطفل عبدالله سامح سيد پلغ من العمره 10 أعوام - ثم مكنه المتهم الثاني من الهرب قبيل وصول قوات شرطة، وفي أعقاب ذلك اضطلع المتهم الثالث محمد سعيد محمد عبدالله - کتكليفه من المتهم الثاني بنقل أربع عبوات أخرى واحتفظ بهم المتهم الثاني بمسكنه- للتخلص منهم.





وإبان تنفيذ المتهم الثالث لذلك، انفجرت إحداها عند محاولته التخلص منها بمرحاض ملحق بمسجد نور الإسلام الكائن بميدان فيكتوريا - الساحل - أعقب ذلك تجمع الأهالي والتحفظ عليه، إلا أن المتهمين الرابع تامر عبد الرحيم علي سلمان، والخامس نزيه نوي سيد أحمد مكناه من الهرب، بعدما تسلم منه المتهم الرابع الثلاث عبوات الأخرى وأخفاهم وأنهي بمشاركة المتهمين من الثالث وحتى الخامس بتجمهرات جماعة الإخوان وفعاليات الواقعة في محافظة القاهرة تحقيق لأغراض الجماعة.





كما اقر المتهم الاول بالتحقيقات، بحيازته لمواد مفرقعة وأبان لذلك بانه لعلمه بأحتفاظ شقيقه المتهم الثاني بأربع عبوات مفرقعة في مسكنه، تقابل مع زوجة الأخير بتاريخ ۲۰۱۳/۱۲/۲۱ بالطريق العام بجوار مسجد نصر الإسلام، وتسلم منها حقيبة تحتوي على العبوات، وتوجه بالحقيبة إلى مسجد نصر الإسلام وبمحاولته التخلص من العبوات بأحد المراحيض انفجرت إحداهم، وتجمع الأهالي على إثر ذلك وتحفظوا عليه وعلى هاتفه المحمول، ثم خلواسبيله عقب ذلك.









ثانيا: قرر المتهم الخامس بالتحقيقات انه بتاريخ

۲۰۱۴/۱۲/۲۱ وحال تواجده بمسجد نصر الإسلام أبصر المتهم الرابع وجمع من الأهالي متحفظين على أحد الأشخاص ممسكا حقيبة بيده، ووقف منهم علي حيازة الأخير لأربع مفرقعات، احدثو مفرقعة منهم انفجار داخل أحد المراحيض الملحق بالمسجد عند سقوطها منه، وحال ذلك نهر المتهم الرابع الأهالي ومنعهم من المساس بالمتهم المتحفظ عليه، وعقب تلك الواقعة علم من الأهالي أن المتهم الرابع مکن الأخير من الفرار.





حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عبده عطيه الاودن عضو مجلس القضاء الأعلى جلسة 3 ابريل المقبل لنظر محاكمة المتهمين بزرع عبوات ناسفة في مسجد السلام بميدان فيكتوريا أمام الدائرةالثانية جنايات الجيزة



