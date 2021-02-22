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أخبار العالم

بينها دولتان عربيتان.. عُمان تحظر دخول الوافدين من 10 دول

الإثنين 22/فبراير/2021 - 05:49 م
أرشيفية
أرشيفية
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محمد عثمان
أعلنت اللجنة العليا المعنية بمتابعة فيروس كورونا في سلطنة عُمان، اليوم الاثنين، حظر دخول الوافدين القادمين من 10 دول، وذلك في إطار الإجراءات المتخذة للحد من تفشي فيروس كورونا.

وقررت اللجنة تعليق دخول المواطنين الوافدين من السودان، ولبنان، وجنوب إفريقيا، والبرازيل، ونيجيريا، وتنزانيا، وغانا، وغينيا، وسيراليون، وإثيوبيا، وفقًا لوكالة الأنباء العُمانية.

وشمل قرار اللجنة أيضًا منع دخول القادمين من أية دول أخرى إن كانوا قد مروا بأي من هذه الدول العشر المذكورة، وذلك ابتداءً من الساعة الثانية عشرة من صباح يوم الخميس المقبل، ولمدة خمسة عشر يومًا.

ويستثنى من ذلك المواطنين العُمانيين والدبلوماسيين والعاملين الصحيين وعائلاتهم، والذين سيخضعون للإجراءات المعتمدة عند دخولهم أراضي السلطنة.
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