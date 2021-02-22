للعرائس.. مصممة ديكور تقدم نصائح لمنزل عصري

أكدت مصممة الديكور نور الجابري أن كل فتاة مقبلة علي الزواج تطمح بأن يكون "عش الزوجية" له طابع خاص يشبه شخصيتها في الذوق والأناقة بتصميماته الداخلية الجميلة، وأصبحت هذه المشكلة تراود كل فتاة قبل إتمام الزواج ودخولها القفص الذهبي بكيفية اختيار الذوق المناسب في الديكورات لوضعها في منزل الزوجية وتنصح نور الجابري العرائس.





وقدمت الجابري بعض النصائح التي تفيد العرائس عند تأسيس المنزل الجديد.





1- يجب أن تقوم بإعداد مساحة استرخاء مريحة من خلال الجمع بين قسم مقعد واحد مع أريكة بالإضافة إلى ذلك، تضيف مجموعة من الأغطية المريحة والوسائد الناعمة وبعض الطاولات لوضع الكتب والمشروبات عليها أثناء الاسترخاء.





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2- مساحة الكنبة عبارة عن واحة من الهدوء بإطلالة على الطبيعة وتستخدم الطاولة الكبيرة لتناول الطعام والعمل ولا غضاضة في ذلك، و لابد أن تكون مساحتها مناسبة تلائم مساحة الشقة أو الغرفة التي تضع فيها الطاولة ويفضل استخدام ألوان ومساحات بسيطة بها لمسات إبداعية واجتماعية ساحرة يمكن أن تزيد من رونق وجمال المنزل.





3- يجب استخدام الأغطية المريحة و الوسائد الناعمة عندما يتطلب الأمر وضعها في الصالون أو غرف النوم وتكون بعيدة عن التكلف.





4- ضعي مجموعة أو أثنين من النباتات أو ثلاثة في غرفة الجلوس بين الأسطح المختلفة يمكنك الاستماع بها من أي زاوية فتشعر الفتاة بالراحة وأن هذه القطع من الطبيعة داخل منزلها.



