الحكومة الكويتية تحسم موقفها من فرض حظر تجوال في البلاد

أفادت صحيفة "القبس" الكويتية، اليوم الاثنين، بأن الحكومة الكويتية رفضت خلال اجتماعها الذي عقد قبل قليل مقترحات فرض حظر للتجول في البلاد سواء كلي أو جزئي.





وقالت المصادر للصحيفة إن الحكومة دعت إلى تشديد الإجراءات الاحترازية بدلًا من تطبيق الحظر.





وصرح رئيس مركز التواصل الحكومي، طارق المزرم بأن مجلس الوزراء الكويتي ناقش عدد من خيارات الحظر الجزئي والكلي، في ظل المعطيات الحالية والتقارير المرفوعة من السلطات الصحية، وبناء عليه لن يتخذ قرار الحظر في الوقت الراهن على أن يتم متابعة وتقييم الوضع الصحي في البلاد بشكل مستمر، وسيتم الاعلان عن بعض القرارات فور انتهاء جلسة مجلس الوزراء.