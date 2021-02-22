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تعليم

وزير التعليم يحسم مصير امتحانات طلاب مدارس المتفوقين

الإثنين 22/فبراير/2021 - 05:58 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
حسم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم مصير امتحانات العام الدراسي 2020- 2021 لطلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا (STEM) .

حيث قرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه نظرًا للطبيعة الخاصة لمدارس Stem، ستظل الامتحانات كما هو متبع في الأعوام السابقة.

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تمتلك كمًا هائلًا من مصادر التعلم لجميع الصفوف الدراسية ولمن هو قادر على الدخول إلى الإنترنت أو من لا يستطيع ذلك، مشيرًا إلى الوزارة لن تستطيع إقرار نجاح الطلاب من أى صف دراسي إلى الصف الأعلى بدون تقييم عادل في لجان مراقبة.

وفي نهاية حديثه، أكد الدكتور طارق شوقي أنه في ضوء استكمال العام الدراسى ومساعدة الطلاب في التعلم عن بعد فقد قامت الوزارة بإطلاق "منصة التعليم المصري" https://eduhub.moe.gov.eg  لمساعدة جميع الطلاب في التعرف على مصادر التعليم المختلفة التي أطلقتها الوزارة.

جدير بالذكر أن قناة مدرستنا 1 تبث عبر تردد 12303 - الاستقطاب: أفقي - معدل الترميز: 27500- معدل تصحيح الخطأ: 5/6
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