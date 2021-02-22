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أخبار البلد

شحنة جديدة من لقاح كورونا الصيني تصل مطار القاهرة خلال ساعات

الإثنين 22/فبراير/2021 - 06:04 م
صدى البلد
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نورهان خفاجي
أكدت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، أن شحنة جديدة من لقاح كورونا الصيني "سينوفارم"، تصل إلى مطار القاهرة في ساعة متأخرة من مساء اليوم، الإثنين، قادمة على متن طائرة مصر للطيران.

قالت المصادر، إنه من المنتظر أن تصل شحنة اللقاح الصيني، والتي كانت أهدتها دولة الصين إلى مصر، تحديدًا بعد منتصف الليل إلى قرية البضائع بمطار القاهرة، قادمة من بكين على متن رحلة مصر للطيران. 

كانت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، أعلنت في وقت سابق، أن شحنات جديدة من لقاح فيروس كورونا الصيني سيصل القاهرة خلال الفترة الحالية، ومن المنتظر أيضا أن تتسلم مصر، في وقت لاحق، شحنة كبيرة من لقاح شركة " أسترازينيكا". 

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