رفع 1430 طن قمامة بمساكن مصيلحي في الإسكندرية

شن حى غرب الإسكندرية برئاسة المهندسة سحر شعبان حملة لرفع القمامة، وتمكن من رفع كميات كبيرة تقدر ب ١٤٣٠ طن قمامة بمساكن مصيلحى في منطقة غيط العنب وذلك على مدار 7 ايام عمل متواصل وجارى استكمال الاعمال بالمنطقة، وذلك بناء على شكاوى المواطنين.





يأتى ذلك في إطار تذليل أسباب الشكاوى الواردة من المواطنين فيما يتعلق بالتخلص من القمامة والمخلفات في الشوارع وإعادة المظهر الحضاري إلى شوارع الثغر.





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وشدد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية على جميع رؤساء الأحياء وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة بالاستجابة السريعة والفورية لشكاوي المواطنين، وتيسير سُبل تلقي ورصد شكاوى المواطنين وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.





وفي سياق منفصل، أعلنت محافظة الإسكندرية عن إطلاق 42 خدمة إلكترونية بالمركز التكنولوجي بحي المنتزه أول، كنموذج للمنظومة التي تم اطلاقها في بداية الشهر الجاري من خلال "بوابة خدمات المحليات ( https://lgs.gov.eg/#/home) تحت شعار أحصل على "خدماتك بلا معاناة".





وتابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الاثنين، تطبيق منظومة إتاحة 42 خدمة إلكترونية بالمركز التكنولوجي بحي المنتزه أول، في حضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، و المهندسة جيهان مسعود رئيس حي منتزه أول.





وأكد المحافظ خلال تفقده تطبيق المنظومة بالحى؛ أن تلك المنظومة تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو التحول الرقمي وحوكمة الخدمات وتحقيق الشمول المالي.