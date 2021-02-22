حزب الحركة الوطنية يطالب بسرعة إصدار قانون المحليات

طالب رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية بسرعة الانتهاء من اقرار قانون المحليات مشددًا علي اهمية اجراء الانتخابات الشعبية المحلية كي تكتمل بنية المجالس الرقابية الشعبية التي تراقب اداء الحكومة وتدعم مؤسسات الدولة وتدفع بعجلة التقدم للامام.





جاء ذلك اثناء افتتاحه مقر جديد للحزب في محافظة السويس و اكد علي اهمية ان يكون المقر الجديد للحزب في المحافظة ، بداية للتخلص من الوصاية وفتح جال العمل بحرية دون قيد او شرط.



