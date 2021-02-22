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برلمان

حزب الحركة الوطنية يطالب بسرعة إصدار قانون المحليات

الإثنين 22/فبراير/2021 - 08:07 م
حزب الحركة الوطنية
حزب الحركة الوطنية المصرية
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حسن رضوان
طالب رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية بسرعة الانتهاء من اقرار قانون المحليات مشددًا علي اهمية اجراء الانتخابات الشعبية المحلية كي تكتمل بنية المجالس الرقابية الشعبية التي تراقب اداء الحكومة وتدعم مؤسسات الدولة وتدفع بعجلة التقدم للامام.

جاء ذلك اثناء افتتاحه مقر جديد للحزب في محافظة السويس و اكد علي اهمية ان يكون المقر الجديد للحزب في المحافظة ، بداية للتخلص من الوصاية وفتح جال العمل بحرية دون قيد او شرط.

رافقه خلال الافتتاح عدد من قيادات الحزب والامانة العامة وقيادات المحافظة منهم الدكتور احمد الضبع نائب رئيس الحزب والامين العام اللواء احمد البلتاجي نائب رئيس الحزب والنائب عبد الاله عبد الحميد امين عام التنظيم والدكتورة رضوي مصطفي عضو الهيئة العليا ومرفت مصطفي مساعد وئيس الحزب ونهاد خير الله امينة المرأة ومدحت نبيل امين عام الحزب بالقاهرة  واحمد عادل كمالي امين عام الحزب بالسويس
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