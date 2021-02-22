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ديني

يستهين به الكثيرون .. خالد الجندي يوصي بعمل واحد يغير القدر ويرد القضاء

الإثنين 22/فبراير/2021 - 07:43 م
يستهين به الكثيرون
يستهين به الكثيرون .. خالد الجندي يوصي بعمل واحد يغير القدر
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أمل فوزي
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، إن الدعاء يغير القضاء والقدر، مشيرًا إلى أنه لا يرد قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره إلا الدعاء بإرادة الله عز وجل.

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وأضاف «الجندى» في حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc" اليوم، الإثنين، أن سيدنا عمر -رضي الله تعالى عنه- لما دخل بلاد الشام وكانت الجيوش فيها وانتشر الطاعون أمرهم بالعودة، قالوا له: «اتفر من قدر الله»، قال: «أفر من قدر الله إلى قدر الله»، مستشهدًا بحديث النبى محمد صلى الله عليه وسلم: «لا يزال القضاء والدعاء يعتلجان ما بين الأرض والسماء»، أى يتصارعان فلا يغلب القدر إلا الدعاء.

 وفي بداية حلقة اليوم، نبه عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إلى أن الرحمة تجوز لكل مخلوقات الله حتى الحيوانات، والأمر لا يقتصر على المسلمين فقط، و يجوز قول "رضى الله عنه"، على أى مسلم على الإطلاق .

واستشهد بقول الله تعالى: «رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ»،  منوهًا بأن "طلب المغفرة، لا يجوز مطلقًا على غير المسلم، لأن المغفرة معناة إلغاء العقوبة، ولا يجوز إلغاء العقوبة فى الشرك، الرحمة تجوز لانها تخفيف للعقوبة".

وأشار إلى أن الصلاة تجوز على أى مسلم يعنى يمكن قول اللهم صل على فلان، لافتًا إلى أن فى التكبير نقول: «اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأنصاره ومن تبعه إلى يوم الدين».

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