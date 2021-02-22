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السجيني: لابد من تفعيل قطاع التفتيش بالإدارات المحلية ..فيديو

الإثنين 22/فبراير/2021 - 08:14 م
النائب أحمد السجيني
النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب
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محمود محسن
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه لا بد من تفعيل قطاع التفتيش بالإدارات المحلية، مؤكدا أنه تم عقد عدد من الاجتماعات في هذا الشأن، وأكدنا ضرورة الاستماع للتنمية المحلية وما تم فى هذا الملف منذ عامين.

وأضاف "السجيني"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" عبر فضائية "الحياة"، أن قطاع التفتيش يشتكي من نقص العمالة البشرية حيث يصل عددهم إلى 44 مفتشا ولكن يوجد هناك 596 مفتشا يحصرون يوميا جميع المشاكل فى مختلف أنحاء الجمهورية وهم أعضاء مجلس النواب.

وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه من المهم أن يكون لقطاع التفتيش بوزارة التنمية المحلية هيبة وهذا أمر جيد نسعى إليه، ولكن أن يكون القطاع حاضرا اسما وفعلا فقط بلا هيبة فالأفضل ألا يكون موجودًا.

وأشار إلى أنه لابد أن من حل المشكلات على الأرض بعد إثارة الأمر، وإلا ستظل هناك مشكلة إما يبلغنا المسئولون تليفونيا بما حدث وإما بمذكرة تشرح الأمر، وإذا لم يحدث ذلك فسنحتاج جميعا إلى أن نشتغل على أنفسنا.

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