الأرصاد تحذر: غدا أمطار على 9 محافظات ..فيديو

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد، إن الأسبوع الماضي شهد انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة ونشاطا للرياح، ووصلت سرعتها إلى 70 كم فى الساعة مع سقوط الأمطار.





وأضافت "شاكر"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" عبر فضائية "الحياة"، موجة عدم الاستقرار تمت منذ الصباح، ومستمرة لمدة يومين، مؤكدة أن الأمطار ستمتد غدًا لـ شمال الوجه البحري.





وتابعت وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد، أن محافظات "الإسكندرية، والبحيرة، وكفرالشيخ، والدقهلية، والمنوفية، والشرقية، والغربية، والقاهرة"، ستتعرض لأمطار و رعد غدًا، وشمال ووسط سيناء ستتعرض لـ سيول.





وأشارت إلى أن درجات الحرارة بدأت ترتفع مرة أخرى تدريجيًا، ولكن لا تزال منخفضة أثناء الليل.



