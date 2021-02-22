مشاركة وزير الرياضة في البطولة.. تعرف على تفاصيل كأس العالم للرماية بمصر

تنطلق بطولة كأس العالم للرماية " خرطوش" غدًا، الثلاثاء، وتحتضنها مصر في الفترة من 23 فبراير حتى 5 مارس المقبل.





ويشارك بها 32 منتخبًا تمثل دول "الأرجنتين، أرمينيا، كندا، تشيلى، كولومبيا، كرواتيا، قبرص، التشيك، الدنمارك، أسبانيا، اليونان، الهند، كازاخستان، السعودية، الكويت، ليبيا، لبنان، لوكسمبرج، المغرب، النرويج، بيرو، بولندا، قطر، رومانيا، روسيا، سلوفينيا، السودان، سلوفاكيا، سوريا، الإمارات، أوكرانيا، ومصر الدولة المستضيفة".



