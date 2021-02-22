أول رد من أمريكا على تهديدات المرشد الإيراني بامتلاك السلاح النووي

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة لن تتخذ خطوات إضافية بشأن العودة إلى الاتفاق النووي.





وقالت "بساكي"، في مؤتمر صحفي، "ننتظر المباحثات المقررة ضمن مجموعة الدول الموقعة على الاتفاق"، مشيرة إلى أن بيان الاتحاد الأوروبي يدعو للانخراط في مشاورات دبلوماسية، ولا تزال الولايات المتحدة تنتظر رد الإيرانيين على هذه الدعوة.





وردًا على تهديدات المرشد الإيراني علي خامنئي، بشأن رفع تخصيب اليورانيوم وامتلاك السلاح النووي، قالت "بساكي"، إن تهديدات خامنئي لن تغير من موقف واشنطن تجاه طهران.



وأضافت " سياستنا تجاه إيران ينبغي أن تكون محل إجماع داخلي وسنتشاور مع الكونجرس بشأن خطواتنا المقبلة".





وتابعت "الدبلوماسية هي السبيل لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي لكن اتخاذ خطوات خارج هذا الإطار خيار مطروح".



