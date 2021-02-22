كرم ملاك يكشف عن الإجراءات الاحترازية في امتحانات منتصف العام

كشف الدكتور كرم ملاك عميد كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان عن استعداد الكلية لامتحانات الفصل الدراسي الأول 2020/2021 وعن الإجراءات الاحترازية الوقائية المتبعة أثناء فترة الامتحانات الوقائية ضد فيروس كورونا .





وأكد الدكتور ملاك من خلال تصريحات خاصة ل "صدي البلد" أن الكلية تراعي جميع الإجراءات الاحترازية الوقائية حتي تمر الامتحانات بسلام ولضمان سلامة الطلاب والعاملين بالجامعة وتهيئة البيئة المناسبة للطلاب لأداء امتحانات منتصف العام .





وأشار الدكتور كرم ملاك أن الكلية قد قامت بزيادة المساحة بين الطلاب داخل لجان الامتحانات بالإضافة اى فرض الازامية ارتداء الكمامة لجميع الطلاب والعاملين والمراقبين داخل لجنة الامتحانات .





بالإضافة إلي قياس درجة حرارة الطلاب قبل الدخول إلى لجان الامتحانات للتٱكد من سلامتهم و استمرار أعمال التطهير والتعقيم بصورة دورية داخل الكلية و لجان الامتحانات .





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وطلبت الجامعة والكلية من الطلاب التعاون مع المنظمين على عملية الامتحانات واتباع الإجراءات الاحترازية المتبعة والمعروفة و مراعاة قوانين التباعد الاجتماعي بين الطلاب ومنع تجمع الطلاب وبعضهم البعض وذلك أثناء امتحانات منتصف العام الدراسي حتي تمر ايام الامتحانات بسلام وأمان بين جميع الطلاب .





و كشف الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، عن الموعد الجديد لامتحانات منتصف العام الدراسي الأول 2020/2021.





وقال رئيس الجامعة، إن الجامعة سوف تبدأ الامتحانات يوم السبت 27 فبراير، والقرارات التي أصدرتها الحكومة تعنى مد الإجازة لمدة أسبوع واحد فقط وترحيل جميع أيام الامتحانات، ولا تعني تأجيل أو إلغاء الامتحانات .