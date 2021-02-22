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تعليم

جامعة حلوان تناقش سبل الارتقاء بالبحث العلمي

الإثنين 22/فبراير/2021 - 08:30 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر

تنظم وحدة دعم البحث العلمى بجامعة حلوان العديد من الدورات التدريبية الافتراضية بنظام الاون لاين حول موضوعات داعمة للابحاث العلمية و كيفية التقديم بالمنح و الارتقاء بالمستوى البحثى ، وذلك تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، و الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف  الدكتور محمد القصاص مدير مركز دعم البحث العلمى.

أعلن الدكتور محمد القصاص مدير مركز دعم البحث العلمى بجامعة حلوان  إلى ان  المركز  يساهم من خلال مجموعة ورش العمل الافتراضية و الدورات التدريبية  التي ينفذها فى دعم منظومة البحث العلمى، بما يساهم فى دعم وتنمية الإبداع والابتكار لتطوير وتوسيع نطاق البحوث العلمية. 


و نوه الى ان  جامعة حلوان تحرص على رفع الوعي بالبحث العلمي بما يخدم الخطة البحثية التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في مصر.


جدير بالذكر انه قد أعلن مركز تدريب وتعليم التراث الثقافي “Cult-HeEd”  جامعة حلوان عن إطلاق سلسلة جديدة من المحاضرات والندوات وورش العمل المتخصصه في الفتره من فبراير - ابريل 2021 .

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تتناول المحاضرات وورش العمل المقدمة من مركز تدريب وتعليم التراث الثقافي مجموعة واسعة من الموضوعات والقضايا الناشئة وأفضل الممارسات في مجالات التراث والمتاحف، حيث يجري تنسيق جميع ورش العمل والندوات عبر الإنترنت من قبل أعضاء هيئة التدريس المؤهلين تأهيلا عاليا وكذلك من خلال الاستشاريين والمتخصصين في المجالات المعنية. 

كما تخاطب هذه المحاضرات الطلاب والباحثين والمهتمين بمجالات التراث والمتاحف والعاملين في المؤسسات التراثية والثقافية المختلفة والجمهور بشكل عام.
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