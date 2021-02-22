وزير التعليم : إتاحة رابط تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية للطلاب المغتربين.. 14 مارس

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه في إطار استعداد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لعقد امتحانات شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة لعام ٢٠٢٠-٢٠٢١ ، فقد تقرر إتاحة موقع إلكتروني للطلاب المقيمين بالخارج لتسجيل استمارة التقدم لامتحانات الشهادة الثانوية - إلكترونيًا - يوم الأحد الموافق 14 مارس 2021.
وقال وزير التربية والتعليم: تعقد امتحانات أبناؤنا في الخارج إلكترونيًا للصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي فى البلاد التي تم تعليق الدراسة بها.
وأضاف وزير التربية والتعليم : أما بالنسبة لطلاب الإعدادية الدارسين بنظام أبناؤنا في الخارج، فسيتم عقد امتحان تحديد مستوى لهم عند العودة إلى أرض الوطن.
وأوضح الدكتور طارق شوقي أنه في ضوء استكمال العام الدراسى ومساعدة الطلاب في التعلم عن بعد ، فقد قامت الوزارة بإطلاق "منصة التعليم المصري" https://eduhub.moe.gov.eg لمساعدة جميع الطلاب في التعرف على مصادر التعليم المختلفة التي أطلقتها الوزارة.
وكان قد أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن عدة قرارات بشأن تفاصيل وآلية إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول وكذلك آلية استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، وذلك فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية وقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد وتقديرًا للأوضاع في ظل استمرار تداعيات جائحة كورونا.