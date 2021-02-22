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سيارات

تعرف على خطوات العناية بإطارات السيارة.. وسر خطير يوفر لك الكثير

الإثنين 22/فبراير/2021 - 10:30 م
خطوات العناية باطارات
خطوات العناية باطارات السيارة
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صبري طلبه

تشكل الإطارات أهمية كبيرة داخل منظومة السير للمركبة، فهي المسئولة عن مواجه الطرق الوعرة وتحديات الطريق المختلفة، مثل التضاريس الأرضية وعوامل المناخ المتقلب، فهي واحدة من أهم وسائل الأمان على الطريق، والتي لا تقل أهمية عن منظومة الوسائد الهوائية، أو تقنيات المكابح الحديثة، ولكي تكون رحلتنا أمنه فلا بد أن نتمتع بإطارات قوية.

 

وفي سياق ذلك يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري خطوات العناية بإطارات السيارة ونصيحة هامة توفر الكثير من النقود.

 

- النقوش البارزة واستهلاك الوقود

تدل النقوش البارزة بالإطار على الحالة العامة له، بل تشير إلى مدى جاهزيته و نسبة استهلاكه من الوقود، ولكي نحصل على أفضلية الأداء الحركي والتناسق الجيد بين أمور الانطلاق والتوقف وأيضًا لتوفر الكثير من النقود، فلا بد أن تكون إطارات السيارة تتمتع بحالة مثالية في مستوى تلك النقوش، ويجب تغييرها على الفور عند قطعها المسافات المحددة.


- مستوى الضغط بالإطار

من الضروري أن تتابع جيدًا مستوى الهواء أو النيتروجين داخل إطارات سيارتك، وفي حالة حدوث تسريب بداخله، فلابد أن تتوصل إلى السبب سريعًا لتجنب التوابع الناتجة عن هذه المشكلة، واحرص على اقتناء منفاخ العجلات الكهربائي فربما يكون وسيلة إنقاذ مناسبة.


- الثقوب و اللحامات

عند تعرض إطارات سيارتك إلى أحد الثقوب، فمن الأفضل أن تقوم بوضع اللحام الدائري، و الابتعاد عن الطرق التقليدية "الخابور"، ومن وقت إلى آخر قم بالكشف عن الحالة العامة للجسم الداخلي للإطار، إذا تعرضت لانخفاض مستوى الهواء بداخلها، وذلك لتجنب مشكلات تلف تلك اللحامات. 

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