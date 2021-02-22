الري: نعاني من الشح المائي ومعندناش رفاهية إهدار المياه ..فيديو

قال محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، إن هناك دراسة عن إنشاء منظومة للتعامل مع المخلفات التي تتم إزالتها أثناء تطهير الترع والمصارف، مؤكدا أن "مصر تواجه تحديات في ملف المياه".





وأضاف محمد غانم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على قناة "تن"، "مصر تعاني من الشح المائي، ومعندناش رفاهية إهدار المياه، ونتعامل مع الحياة بشكل فيه قدر من الحكمة".





وتابع محمد غانم "نعمل على الحفاظ على المجاري المائية ووزارة الري أطلقت المشروع القومى لتأهيل الترع والهدف من هذا المشروع استعادة القطاع المائي للترع في مصر".





ونوه محمد غانم بأن "الترع عانت لسنوات طويلة من الإهمال ووجود القمامة والمخلفات والحشائش بها مما يؤثر على المجاري المائية".





ولفت محمد غانم "نعمل على تطهير الترع لضمان إيصال المياه بالكميات التي يرغب فيها المزارعين بما لا يؤثر بشكل سلبي على الزراعة والمحاصيل الزراعية".



