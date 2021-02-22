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فن

لتوثيق تاريخه الفني.. إطلاق الموقع الرسمي للكاتب الكبير وحيد حامد

الإثنين 22/فبراير/2021 - 10:48 م
وحيد حامد
وحيد حامد
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سعيد فراج
كشف المخرج مروان حامد عن إطلاق الموقع الرسمي للكاتب الراحل وحيد حامد لتوثيق مشواره الحافل في صناعة السينما والتليفزيون،

 ويقدم الموقع محتوى رسمي موثّق ومرجعي لتاريخ الكاتب الراحل، إضافة إلى إنشاء صفحات رسمية له على منصات التواصل الاجتماعي للتفاعل مع جمهور وحيد حامد بأنحاء العالم العربي.

ويضم الموقع سجلًا لكل الأعمال التي قدمها وحيد حامد، سواء الأفلام، والمسلسلات التليفزيونية، والمسلسلات الإذاعية، والمسرحيات، والمقالات المنشورة في الصحف المختلفة، بالإضافة إلى معرض للصور والفيديو يستعرض المقابلات التي أجريت معه.

وعبر أكثر من 100 عمل درامي قدمهم للسينما، التليفزيون، الإذاعة والمسرح، سجل الكاتب المصري وحيد حامد لنفسه مكانة غير مسبوقة في العالم العربي بالعمل من خلال كل أنواع الدراما المتاحة منذ سبعينات القرن العشرين ولمدة 50 سنة، مع نجاح حققته أعماله انعكس في حفاوة نقدية وإقبال جماهيري على حد سواء، ليفوز عنها بالعديد من الجوائز والتكريمات.
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