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مرأة

طريقة عمل الإكلير المالح

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 05:07 ص
طريقة عمل الإكلير
طريقة عمل الإكلير المالح
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أسماء عبد الحفيظ

تقدم الشيف غادة التلي طريقة عمل الاكلير المالح والمفضل لدى الأطفال والكبار.

مقادير الإكلير المالح
1 كوب دقيق
100 جرام زبدة
1 كوب ماء ملح
4 بيض
1 ملعقة صغيرة خل
1 ملعقة صغيرة برش ليمون

الحشوة

200 جرام كريم تشيز
1 كوب كريمة
نصف ملعقة صغيرة بودرة ثوم
سلمون مدخن
شبت
ليمونة  كاملة
بصل اخضر
طماطم شيري

طريقة تحضير الإكلير المالح

* يسخن الماء على النار حتى الغليان ثم يضاف الدقيق وبشر الليمون والخل مع التقليب حتى تتشكل كرة

* يبرد المزيج، ثم يضاف البيض تدريجيا مع التقليب حتى تتشكل عجينة

* تخبز في الفرن حتى تنتفش وتصيح ذهبية اللون

* تترك لتبرد تماما

* يحشى الإكلير بحشوة الجبنة

* يضاف السلمون، الكبيرز، البصل الأخضر، الشبت

الحشوة

* تخلط الجبنة والكريمة مع الثوم البودرة، والليمون

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