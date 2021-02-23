طريقة عمل الإكلير المالح

تقدم الشيف غادة التلي طريقة عمل الاكلير المالح والمفضل لدى الأطفال والكبار.

مقادير الإكلير المالح

1 كوب دقيق

100 جرام زبدة

1 كوب ماء ملح

4 بيض

1 ملعقة صغيرة خل

1 ملعقة صغيرة برش ليمون

الحشوة

200 جرام كريم تشيز

1 كوب كريمة

نصف ملعقة صغيرة بودرة ثوم

سلمون مدخن

شبت

ليمونة كاملة

بصل اخضر

طماطم شيري

طريقة تحضير الإكلير المالح

* يسخن الماء على النار حتى الغليان ثم يضاف الدقيق وبشر الليمون والخل مع التقليب حتى تتشكل كرة

* يبرد المزيج، ثم يضاف البيض تدريجيا مع التقليب حتى تتشكل عجينة

* تخبز في الفرن حتى تنتفش وتصيح ذهبية اللون

* تترك لتبرد تماما

* يحشى الإكلير بحشوة الجبنة

* يضاف السلمون، الكبيرز، البصل الأخضر، الشبت

الحشوة

* تخلط الجبنة والكريمة مع الثوم البودرة، والليمون