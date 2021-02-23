طريقة عمل الإكلير المالح

تقدم الشيف غادة التلي طريقة عمل الاكلير المالح والمفضل لدى الأطفال والكبار.
مقادير الإكلير المالح
1 كوب دقيق
100 جرام زبدة
1 كوب ماء ملح
4 بيض
1 ملعقة صغيرة خل
1 ملعقة صغيرة برش ليمون
الحشوة
200 جرام كريم تشيز
1 كوب كريمة
نصف ملعقة صغيرة بودرة ثوم
سلمون مدخن
شبت
ليمونة كاملة
بصل اخضر
طماطم شيري
طريقة تحضير الإكلير المالح
* يسخن الماء على النار حتى الغليان ثم يضاف الدقيق وبشر الليمون والخل مع التقليب حتى تتشكل كرة
* يبرد المزيج، ثم يضاف البيض تدريجيا مع التقليب حتى تتشكل عجينة
* تخبز في الفرن حتى تنتفش وتصيح ذهبية اللون
* تترك لتبرد تماما
* يحشى الإكلير بحشوة الجبنة
* يضاف السلمون، الكبيرز، البصل الأخضر، الشبت
الحشوة
* تخلط الجبنة والكريمة مع الثوم البودرة، والليمون