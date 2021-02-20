جددي سفرتك بطريقة عمل الإكلير المالح

قدمت الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا طريقة عمل الإكلير المالح فيعتبر من المعجنات الغير تقليدية و الشهية التي يمكنك تقديمها لأفراد أسرتك بأسهل الخطوات كما تساعدك على تجديد سفرتك بأفكار جديدة و شهية ...
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مقادير الإكلير المالح
1 كوب دقيق
100 جرام زبدة
1 كوب ماء
ملح
4 بيض
1 ملعقة صغيرة خل
1 ملعقة صغيرة برش ليمون
-الحشوة
200 جرام كريم تشيز
1 كوب كريمة
نصف ملعقة صغيرة بودرة ثوم
سلمون مدخن
شبت
كيبرز
ليمونة كاملة
بصل اخضر
طماطم شيري
طريقة تحضير الإكلير المالح
-يسخن الماء على النار حتى الغليان ثم يضاف الدقيق وبشر الليمون والخل مع التقليب حتى تتشكل كرة
-يبرد المزيج، ثم يضاف البيض تدريجيا مع التقليب حتى تتشكل عجينة
-تخبز في الفرن حتى تنتفش وتصيح ذهبية اللون
-تترك لتبرد تماما
-يحشى الإكلير بحشوة الجبنة
-يضاف السلمون، الكبيرز، البصل الأخضر، الشبت
الحشوة
-تخلط الجبنة والكريمة مع الثوم البودرة، والليمون