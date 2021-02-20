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مرأة

جددي سفرتك بطريقة عمل الإكلير المالح

السبت 20/فبراير/2021 - 08:33 ص
طريقة عمل الإكلير
طريقة عمل الإكلير المالح
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هاجر هانئ
قدمت الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا طريقة عمل الإكلير المالح فيعتبر من المعجنات الغير تقليدية و الشهية التي يمكنك تقديمها لأفراد أسرتك بأسهل الخطوات كما تساعدك على تجديد سفرتك بأفكار جديدة و شهية ...

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مقادير الإكلير المالح
1 كوب دقيق 
100 جرام زبدة 
1 كوب ماء 
ملح 
4 بيض 
1 ملعقة صغيرة خل 
1 ملعقة صغيرة برش ليمون 

-الحشوة
200 جرام كريم تشيز 
1 كوب كريمة 
نصف ملعقة صغيرة بودرة ثوم 
سلمون مدخن 
شبت 
كيبرز 
ليمونة  كاملة
بصل اخضر 
طماطم شيري 


طريقة تحضير الإكلير المالح
-يسخن الماء على النار حتى الغليان ثم يضاف الدقيق وبشر الليمون والخل مع التقليب حتى تتشكل كرة
-يبرد المزيج، ثم يضاف البيض تدريجيا مع التقليب حتى تتشكل عجينة
-تخبز في الفرن حتى تنتفش وتصيح ذهبية اللون
-تترك لتبرد تماما
-يحشى الإكلير بحشوة الجبنة
-يضاف السلمون، الكبيرز، البصل الأخضر، الشبت

الحشوة
-تخلط الجبنة والكريمة مع الثوم البودرة، والليمون

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