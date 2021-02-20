جددي سفرتك بطريقة عمل الإكلير المالح

قدمت الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا طريقة عمل الإكلير المالح فيعتبر من المعجنات الغير تقليدية و الشهية التي يمكنك تقديمها لأفراد أسرتك بأسهل الخطوات كما تساعدك على تجديد سفرتك بأفكار جديدة و شهية ...





اقرأ إيضا..





مقادير الإكلير المالح

1 كوب دقيق

100 جرام زبدة

1 كوب ماء

ملح

4 بيض

1 ملعقة صغيرة خل

1 ملعقة صغيرة برش ليمون





-الحشوة

200 جرام كريم تشيز

1 كوب كريمة

نصف ملعقة صغيرة بودرة ثوم

سلمون مدخن

شبت

كيبرز

ليمونة كاملة

بصل اخضر

طماطم شيري









طريقة تحضير الإكلير المالح

-يسخن الماء على النار حتى الغليان ثم يضاف الدقيق وبشر الليمون والخل مع التقليب حتى تتشكل كرة

-يبرد المزيج، ثم يضاف البيض تدريجيا مع التقليب حتى تتشكل عجينة

-تخبز في الفرن حتى تنتفش وتصيح ذهبية اللون

-تترك لتبرد تماما

-يحشى الإكلير بحشوة الجبنة

-يضاف السلمون، الكبيرز، البصل الأخضر، الشبت





الحشوة