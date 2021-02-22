طلال ابو غزالة: صعود الصين يشكل تهديدا للمصالح الأمريكية في العالم

قال الدكتور طلال ابو غزالة المفكر الاقتصادي الكبير، أن التاريخ يوضح الصراع بين أمريكا والصين وروسيا؛ والتاريخ والجغرافيا هما ما يقرران مستقبل الدول.









كشف ابو غزالة خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، أن صعود الصين يشكل تهديدا للمصالح الأمريكية في العالم، موضحا أن العالم العربي مجرد أدوات في الصراع الصيني الأمريكي.





واكد أن هناك صراع أمريكي صيني على قيادة العالم، وكل ما هو أمريكي عدو للصيني؛ مشيرا إلى أن العلاقات بين الدول تحكمها المصالح وليس العواطف.



