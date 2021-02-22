ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

خامنئي يصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بـ "المهرج"

الإثنين 22/فبراير/2021 - 11:03 م
علي خامنئي وبنيامين
علي خامنئي وبنيامين نتنياهو
Advertisements
محمد عثمان
انتقد المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، اليوم الاثنين، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حول إيران، ووصفه بـ "المهرج".

وقال خامنئي في تصريحات خلال اجتماع لمجلس الخبراء الحكومي بحضور رئيس البلاد، حسن روحاني: "هذا المهرج الصهيوني يصرح دائما بأنه يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، يجب أن يعلم أنه إذا كانت إيران تريد امتلاك الأسلحة النووية فلا يستطيع هو ولا من هم أكبر منه أن يمنعها".

وأضاف خامنئي: "إن ما يمنعنا من تصنيع الأسلحة النووية هي مبادئنا الإسلامية، التي تحظر إنتاج أي أسلحة دمار شامل سواء كانت نووية أو كيميائية".

وأكد نتنياهو مرارا أن إسرائيل متمسكة بمنع إيران، التي تعتبرها أكبر تهديد، من الحصول على أسلحة نووية وستفعل كل شيء ممكن من أجل ذلك.

وتعهد خامنئي بألا ترضخ إيران للضغوط الخارجية، مشددا على أن إيران بإمكانها تخصيب اليورانيوم حتى بمستوى 60%.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

نتنياهو: إسرائيل لن تسمح لإيران بإنتاج أسلحة نووية

في أكبر انتهاك للاتفاق النووي.. إيران تتحدى العالم بتخصيب اليورانيوم في فوردو تحت الأرض.. طهران تعلن شروطا لوقف نشاطها الخطر

نتنياهو: متمسكون بمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية

«القط المحاصر».. واقتناء السلاح النووي

إيران تتهم الغرب بـ النفاق.. ظريف: أين أنتم من ترسانة إسرائيل النووية؟

ما وراء ترسانة إسرائيل النووية .. لماذا لم يوقع بايدن العهد السري بين تل أبيب ورؤساء أمريكا

ترشيحاتنا

نشرة أخبار العالم: الكويت تفرض إجراءات جديدة بسبب كورونا.. إيران تحظر التفتيشات المفاجئة لمواقعها النووية.. والنواب الأمريكي يقر خطة بايدن لإنقاذ الاقتصاد

أفضل سورة في القرآن لقضاء الحاجة قبل الفجر .. 10 سور اقرأ إحداها واذكر حاجتك

اليوم..مزاد علني لبيع 45 لوط سيارات وأدوات كهربائية بهذه المنافذ..اعرف التفاصيل

الجماهير تدعم الزمالك أمام فريق تونجيت السنغالي

تعليق رئيس لجنة الحكام على اللقطة المثيرة للجدل في لقاء سموحة والمصري بالدوري

دادة السينما المصرية.. أبرز المحطات في حياة الفنانة ثريا فخري

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهور بي إم دبليو الفئة السابعة أثناء اختبارها

قصة بشرى الشيخ الشعراوي لـ تحية كاريوكا بالجنة قبل وفاتها

الوضع يقطع القلب.. القصة الكاملة لغرق 20 شخصا في بحيرة بالإسكندرية .. فيديو