خامنئي يصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بـ "المهرج"

انتقد المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، اليوم الاثنين، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حول إيران، ووصفه بـ "المهرج".





وقال خامنئي في تصريحات خلال اجتماع لمجلس الخبراء الحكومي بحضور رئيس البلاد، حسن روحاني: "هذا المهرج الصهيوني يصرح دائما بأنه يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، يجب أن يعلم أنه إذا كانت إيران تريد امتلاك الأسلحة النووية فلا يستطيع هو ولا من هم أكبر منه أن يمنعها".





وأضاف خامنئي: "إن ما يمنعنا من تصنيع الأسلحة النووية هي مبادئنا الإسلامية، التي تحظر إنتاج أي أسلحة دمار شامل سواء كانت نووية أو كيميائية".





وأكد نتنياهو مرارا أن إسرائيل متمسكة بمنع إيران، التي تعتبرها أكبر تهديد، من الحصول على أسلحة نووية وستفعل كل شيء ممكن من أجل ذلك.





وتعهد خامنئي بألا ترضخ إيران للضغوط الخارجية، مشددا على أن إيران بإمكانها تخصيب اليورانيوم حتى بمستوى 60%.



