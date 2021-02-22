ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

لتغيير حياة أهالينا في الريف.. لميس الحديدي للمواطنين: ولو دفعنا 100 جنيه هنحس إننا ساهمنا.. فيديو

الإثنين 22/فبراير/2021 - 11:50 م
لميس الحديدي
لميس الحديدي
Advertisements
إبراهيم القادري
دعت الإعلامية لميس الحديدي، المواطنين المصريين للتبرع لحساب صندوق "تحيا مصر" المخصص للتبرع لتطوير القرى المصرية قائلة "ناس كتيرة ممكن تقول وأنا أتبرع ليه وإن ده دور الدولة.. صحيح والرئيس قال هنتصرف في النصف تريليون جنيه لتطوير هذه القرى لكن فيه ناس كتيرة عندها زكاة مال وصدقات".

وأضافت لميس الحديدي خلال برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على شاشة " ON"  قائلة: "كلنا عندنا فلوس زكاة وصدقات ومش بنبقى عارفين نوديها فين وعندنا جمعيات كثيرة أهلية  بنتبرع ليها لكن هذه القرى أنت تساعد فيها ناس تحتاج فعلًا للمساعدة".

أكملت لميس الحديدي: "هذه مسئولية الدولة صحيح في المقام الأول وهي لم تطلب تبرعات لكن أنا بقول ليه مانساعدش الدولة أن تسهم وتساعد وسيكون لك جزء من صدقتك وزكاتك وتساعد بيهم أهالينا في الريف حتى لو 100 جنيه هتحس إنك ساهمت.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

هاني شاكر: ‏ربنا عوضنا بأغاني حلوة تعوض غياب الفن والحفلات إثر جائحة كورونا

لميس الحديدي: ما حدث في الإسكندرية وبور سعيد ليلة رأس السنة انتحار جماعي

لميس الحديدي تنتقد نواب البرلمان بسبب تخليهم عن الإجراءات الاحترازية ..فيديو

لميس الحديدي: مشروع الفيروز الحدث الأكبر في تاريخ مصر.. فيديو

كلنا مهتمون.. الرئيس يوجه استدعاء مهما على الهواء لتطوير الريف المصري

ضمن حياة كريمة.. محافظ المنيا يناقش مع جهاز التعمير خطة تطوير 192 قرية ..صور

ترشيحاتنا

تحريات الأمن الوطني تكشف تكليفات هشام عشماوي لزوج أخته

أبرزها انتهاء الخدمة والعجز والسن .. 6 حالات تمنحك معاشا شهريا وفقا للقانون

وزنها صادم.. خروف يرى لأول مرة بعد 5 سنوات بسبب كتلة صوف ضخمة | صور

بعد موته في حادث.. تفاصيل الحالة الصحية لزوجة رجل الأعمال ياسين عجلان

"كان سايح في دمه".. "طفل كرداسة" يكشف تفاصيل مثيرة لإصابته بـ"عقر كلب"

نجم الإسماعيلي: مكانش العشم يا زمالك والخطيب ضحك علينا ..فيديو وصور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية فولكس "الخنفساء" خاطفة قلب أحمد الفيشاوي فى هذا الفيلم | صور

احذر.. الأطعمة ذات العفن تصيبك بأمراض مسرطنة

150 نسخة فقط .. الوحش ريماك C TWO يعاود الانطلاق