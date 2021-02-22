لتغيير حياة أهالينا في الريف.. لميس الحديدي للمواطنين: ولو دفعنا 100 جنيه هنحس إننا ساهمنا.. فيديو

دعت الإعلامية لميس الحديدي، المواطنين المصريين للتبرع لحساب صندوق "تحيا مصر" المخصص للتبرع لتطوير القرى المصرية قائلة "ناس كتيرة ممكن تقول وأنا أتبرع ليه وإن ده دور الدولة.. صحيح والرئيس قال هنتصرف في النصف تريليون جنيه لتطوير هذه القرى لكن فيه ناس كتيرة عندها زكاة مال وصدقات".





وأضافت لميس الحديدي خلال برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على شاشة " ON" قائلة: "كلنا عندنا فلوس زكاة وصدقات ومش بنبقى عارفين نوديها فين وعندنا جمعيات كثيرة أهلية بنتبرع ليها لكن هذه القرى أنت تساعد فيها ناس تحتاج فعلًا للمساعدة".



