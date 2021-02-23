بدأت بانتحار فتاة.. مؤسس قاوم يكشف كواليس المبادرة لدعم ضحايا الابتزاز

كشف محمد اليماني، مؤسس مبادرة قاوم لدعم ضحايا التحرش والابتزاز، تفاصيل فمرة المبادرة، قائلا:" بدأت المبادرة عن طريق حسابي الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي".





وقال محمد اليماني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد في برنامج " رأي عام " المذاع على قناة " تن "، :" أصدقاء فتاة تواصلوا معي وابلغوني عن ابتزاز شخص لبنت، وعندما علم شقيقها بالواقعة سألها على الامر والفتاة شعرت بالخوف وانتحرت من البلكونة".





وأضاف:" قررت محاربة الابتزاز والتحرش بسبب انتحار فتاة بسبب تعرضها للابتزاز "، مضيفا:" بدات الفكرة بمفردي واتمنى ان يكون قاوم تطبيق على الهواتف المحمولة ".





وتابع:" فريق عمل من البنات يقومون بالرد على رسائل الابتزاز والتحرش وكل الرسائل سرية بشكل كامل، موضحا أن المبادرة وصلت إلى عدد من الدول الأوروبية".





ونوه بأن آخر قصة وصلت له هي أخت تبتز شقيقتها، حيث بدأت بمشاكل ثم وصلت لتهديدات بينهما، وقصة أخرى شخص يبتز حماته وتم التعامل معه بودية وإذا لم يتراجع عن ما يفعله، يتم التعامل حينها معه قانونيا.



