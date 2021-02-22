الأردن.. حقيقة عودة «حظر الجمعة»

أكد نائب رئيس المركز الوطني للأمن وادارة الأزمات مدير عمليات خلية أزمة كورونا في الأردن العميد مازن الفراية، أن الزيادة المرصودة في إصابات فيروس كورونا تشير إلى أن "الوضع مقلق".





وأضاف الفراية في تصريح لقناة "المملكة" أن هناك قلقا وترقبا لموضوع الحظر والإجراءات الأخرى، ويدرك الجميع الأثر الاقتصادي للإجراءات، موضحا أن الحكومة وإدارة الأزمة تدرك الضرر من الحظر الشامل، ولكن هناك طرفا مسؤولا يتخذ قرار بالموازنة بين الأثر الصحي والاقتصادي للحظر.





وأشار إلى أن هناك مخاوف من زيادة عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، موضحا أن لقرارات ليست سهلة ولا يأخذها شخص بمفرده بل هناك لجنة كاملة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة.





وأوضح أن الحظر الشامل خيار من الخيارات المطروحة، لكنه لا يعتقد أن الحكومة ستتردد باتخاذه قبل تفاقم الأمور.





وتابع "لغاية اللحظة لا يوجد قرار، وهناك استماع لما يطرح في الإعلام والحكومة تتخذ القرار بشكل جدي ومسؤول وليس بسهولة".



